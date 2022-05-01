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Собчак поблагодарила Киркорова: «Спасибо за защиту Галкина, которого несправедливо мочат»

Собчак поблагодарила Киркорова: «Спасибо за защиту Галкина, которого несправедливо мочат»

Несколько дней назад Маргарита Симоньян в прямом эфире проехалась по Максиму Галкину и Алле Пугачевой.

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