Пожар на Сульфате в Архангельске: спасены два человека

Сотрудники МЧС России спасли двух человек на пожаре в нежилом доме в Архангельске9 сентября в 19:21 в экстренные службы города Архангельска поступило сообщение о пожаре в нежилом доме, расположенном по адресу улица Красных Маршалов, 18.