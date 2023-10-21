Король Иордании призвал прекратить кровопролитие в Газе

Необходимо немедленно остановить боевые действия в Газе и наладить поставки гуманитарной помощи местному населению, заявил король Иордании Абдалла II 21 октября на каирском саммите по палестино-израильскому конфликту.
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