Армия России громит врага в Калиновке на часовоярском направлении. Часовоярское направление. Восточная часть Калиновки и территория фермы севернее посёлка перешли под контроль ВС РФ.
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