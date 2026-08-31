ЛДПР в Алтайском крае проводит мониторинг цен в аптеках и наличия лекарств для льготников

Жители жалуются на необоснованно высокие цены на лекарства Алтайское реготделение ЛДПР запустило масштабный мониторинг аптечных сетей региона.
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