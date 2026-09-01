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ТСН24

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В Туле открылся новый машиностроительный кластер

В Туле открылся новый машиностроительный кластер

В областной столице открылся новый кластер среднего профессионального образования по отрасли "Машиностроение" на базе Тульского государственного машиностроительного колледжа имени Никиты Демидова.

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