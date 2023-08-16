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В делегацию России на Паралимпиаду-2024 в Париже предварительно вошли около 300 человек

Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Ранее организационный комитет летних Паралимпийских игр в Париже направил в ПКР запрос на предоставление информации о предварительном количественном составе делегации на соревнования.

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