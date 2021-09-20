Уклонистка от алиментов из Петербурга оказалась наркодилером

Посчитал целесообразным отменить женщине отсрочку наказания по первому приговору. Петербурженка проведет 5 лет и 2 месяца в исправительной колонии общего режима за уклонение от уплаты алиментов в пользу детей и сбыт наркотиков в крупном размере.