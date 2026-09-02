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Ветераны предупредили о риске для набора в британскую армию из-за закона о «Смуте»

Ветераны предупредили о риске для набора в британскую армию из-за закона о «Смуте»

Ветераны и экс-генералы предупредили, что законопроект о пересмотре дел времен «Смуты» может подорвать набор в британскую армию.

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