У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали счета и активы

Басманный районный суд города Москвы заключил под стражу генерального директора ООО «ГК „Пикет“» Андрея Есипова, фининсового директора компании Викторию Антонову, а также руководителя службы безопасности Михаила Кальченко, им предъявлены подозрения в хищении денег у Министерства обороны России.