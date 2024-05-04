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У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали счета и активы

У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали счета и активы

Басманный районный суд города Москвы заключил под стражу генерального директора ООО «ГК „Пикет“» Андрея Есипова, фининсового директора компании Викторию Антонову, а также руководителя службы безопасности Михаила Кальченко, им предъявлены подозрения в хищении денег у Министерства обороны России.

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Комментарии
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ЕД
Евгений Дудко
конечно если всех заслужено накажут то минобороны может остатся без руководства
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12 час.

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