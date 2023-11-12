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Русская весна

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Артиллерия «Отважных» накрыла транспорт боевиков мощным залпом (ВИДЕО)

Артиллерия «Отважных» накрыла транспорт боевиков мощным залпом (ВИДЕО)

Артиллеристы группировки «О» Армии России накрыли транспорт украинских боевиков. На этих кадрах — один из примеров выведения машин ВСУ из строя.

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