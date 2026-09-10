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Царьград

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Иранские удары повредили самолеты США на авиабазе в Иордании

Иранские удары повредили самолеты США на авиабазе в Иордании

Иранские силы нанесли удары по авиабазе США в Иордании, повредив несколько американских самолетов, включая A-10 Thunderbolt II и F-15.

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