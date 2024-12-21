Хинштейн назвал удар по Рыльску демонстрацией преступной сущности режима в Киеве

Временно исполняющий обязанности руководителя Курской области Александр Хинштейн назвал ракетный удар Вооруженных сил Украины по городу Рыльску демонстрацией преступной сущности режима, который находится у власти в Киеве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии