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Хинштейн назвал удар по Рыльску демонстрацией преступной сущности режима в Киеве

Хинштейн назвал удар по Рыльску демонстрацией преступной сущности режима в Киеве

Временно исполняющий обязанности руководителя Курской области Александр Хинштейн назвал ракетный удар Вооруженных сил Украины по городу Рыльску демонстрацией преступной сущности режима, который находится у власти в Киеве.

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