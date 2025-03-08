УГМК-Арена признается женщинам в любви

Вечером 7 марта на фасаде нового дома хоккейной команды «Автомобилист» появился ролик с поздравлением прекрасной половины человечества с первым весенним праздником и трогательными строчками из произведения «Я любить тебя буду, можно».
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