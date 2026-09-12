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Миллиардер Мюллер допустил, что Вайдель станет канцлером ФРГ

Миллиардер Мюллер допустил, что Вайдель станет канцлером ФРГ

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель способна занять пост канцлера ФРГ, заявил владелец компании Müller миллиардер Тео Мюллер, 12 сентября пишет Bild.

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