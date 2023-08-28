Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами

Надежда Белугина

Хороший проект! Что касается дизайна, меня привлекла практичность расположения зон для конкретного человека с учётом характера и предпочтительности. А характер у Ани, как я и предполагала, весёлый и лёгкий. Наверно. не без каприз - известность делает своё дело. Но я увидела живую женщину, с кокетством, но без вальяжности, напыщенности и гламурности, подобия изысканных манер. Здесь всё настоящее. Понравился ведущий, не важничавший в своей роли. В общем, простота и непринуждённость в общении - великая сила. Сразу всё начинает нравиться. Спасибо.