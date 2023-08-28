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Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами

Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами

В последнее время наблюдается тренд на снижение цен на частные дома. Это заметили аналитики федерального портала "Мир Квартир".

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Комментарии
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Надежда Белугина
Хороший проект! Что касается дизайна, меня привлекла практичность расположения зон для конкретного человека с учётом характера и предпочтительности. А характер у Ани, как я и предполагала, весёлый и лёгкий. Наверно. не без каприз - известность делает своё дело. Но я увидела живую женщину, с кокетством, но без вальяжности, напыщенности и гламурности, подобия изысканных манер. Здесь всё настоящее. Понравился ведущий, не важничавший в своей роли. В общем, простота и непринуждённость в общении - великая сила. Сразу всё начинает нравиться.  Спасибо.
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