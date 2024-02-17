Мы уже неоднократно касались темы пэчворка в наших статьях. Если вы их не читали, обязательно посмотрите , но позже)) , (в конце статьи есть ссылки на эти статьи), а сейчас будем любоваться и восхищаться работами, созданными в технике ВЯЗАНЫЙ ПЭЧВОРК.
Вязаный пэчворк. Подборка шикарных работ
Комментарии
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Алина Белова
Вы правы. Действительно, есть чем любоваться. Это изумительно. У кого-то прекрасный вкус и золотые ручки. СПАСИБО
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14 час.
Вера Федорова
И всё тот же бабушкин квадрат😊👍.
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14 час.
ТФ
Татьяна Филиппова
Все гениальное просто. На самом деле сколько возможностей и всего лишь бабушкин квадрат
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11 час.
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