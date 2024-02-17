Вязаный пэчворк. Подборка шикарных работ

Мы уже неоднократно касались темы пэчворка в наших статьях. Если вы их не читали, обязательно посмотрите , но позже)) , (в конце статьи есть ссылки на эти статьи), а сейчас будем любоваться и восхищаться работами, созданными в технике ВЯЗАНЫЙ ПЭЧВОРК.