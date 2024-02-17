Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Вязаный пэчворк. Подборка шикарных работ

Вязаный пэчворк. Подборка шикарных работ

Мы уже неоднократно касались темы пэчворка в наших статьях. Если вы их не читали, обязательно посмотрите , но позже)) , (в конце статьи есть ссылки на эти статьи), а сейчас будем любоваться и восхищаться работами, созданными в технике ВЯЗАНЫЙ ПЭЧВОРК.

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Комментарии
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Алина Белова
Вы  правы.  Действительно, есть чем  любоваться.  Это  изумительно. У кого-то  прекрасный  вкус  и  золотые  ручки.  СПАСИБО
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14 час.
Вера Федорова
И всё тот же бабушкин квадрат😊👍.
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14 час.
ТФ
Татьяна Филиппова
Все гениальное просто. На самом деле сколько возможностей и всего лишь бабушкин квадрат
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11 час.

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