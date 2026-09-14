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Учёные озвучили пользу небольшого голодания

Учёные озвучили пользу небольшого голодания

Небольшое пилотное исследование с участием 32 пациентов, имеющих диабет 1 типа и избыточный вес, показало, что ограничение режима питания окном в 8 часов (с 12:00 до 20:00) без подсчета калорий привело к снижению уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) на 0,5% за полгода .

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