Учёные озвучили пользу небольшого голодания

Небольшое пилотное исследование с участием 32 пациентов, имеющих диабет 1 типа и избыточный вес, показало, что ограничение режима питания окном в 8 часов (с 12:00 до 20:00) без подсчета калорий привело к снижению уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) на 0,5% за полгода .
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