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Петербургский дневник

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Владимир Путин поручил провести медобследование ветеранов и обеспечить их лекарствами

Владимир Путин поручил провести медобследование ветеранов и обеспечить их лекарствами

По итогам заседания Российского организационного комитета «Победа» Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа», который состоялся 15 января, сообщили сегодня в пресс-службе Кремля.

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