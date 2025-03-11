Владимир Путин поручил провести медобследование ветеранов и обеспечить их лекарствами

По итогам заседания Российского организационного комитета «Победа» Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа», который состоялся 15 января, сообщили сегодня в пресс-службе Кремля.
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