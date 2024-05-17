В Перми началась реконструкция Кафедрального собора

Стоимость работ оценивается в более, чем 500 млн рублей.Пермяки скоро смогут увидеть историческое сокровище — 22-метровый иконостас XVI века, который будет открыт после реконструкции Кафедрального собора в Перми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии