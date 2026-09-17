Мгновенная расплата: фуры с дронами для атак на РФ взорваны точным ударом

Российские силы продолжают зеркально отвечать на атаки беспилотников ВСУ. Удары направлены не только на военные объекты противника, но и на логистику, пусковые компоненты и производственные цепочки, связанные с выпуском высокотехнологичных боеприпасов, заявил в эксклюзивном комментарии aif.