Мгновенная расплата: фуры с дронами для атак на РФ взорваны точным ударом

Российские силы продолжают зеркально отвечать на атаки беспилотников ВСУ. Удары направлены не только на военные объекты противника, но и на логистику, пусковые компоненты и производственные цепочки, связанные с выпуском высокотехнологичных боеприпасов, заявил в эксклюзивном комментарии aif.
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