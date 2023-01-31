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Шелтон подал больше всех эйсов на Australian Open, Хачанов – в топ-3, у женщины лидеры – Рыбакина и Соболенко

Четвертьфиналист Бен Шелтон и финалистка Елена Рыбакина стали лидерами по количеству эйсов, выполненных на Australian Open.

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