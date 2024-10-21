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Китай

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Си Цзиньпин подчеркнул необходимость содействия открытости на высоком уровне для проведения глубоких реформ и высококачественного развития

Тяньцзинь, 20 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайские зоны технико-экономического развития национального значения постоянно стимулировать инновации и внутренний импульс, способствуя открытости высокого уровня, для проведения глубоких реформ и высококачественного развития.

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