Си Цзиньпин подчеркнул необходимость содействия открытости на высоком уровне для проведения глубоких реформ и высококачественного развития

Тяньцзинь, 20 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайские зоны технико-экономического развития национального значения постоянно стимулировать инновации и внутренний импульс, способствуя открытости высокого уровня, для проведения глубоких реформ и высококачественного развития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)