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Блог частного инвестора

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В ожидании выборов в США инвесторы перекладываются в защитные активы

В ожидании выборов в США инвесторы перекладываются в защитные активы

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама".Азиатские фондовые индексы снизились во вторник, а доллар укрепился на фоне резкой распродажи облигаций и скачка цен на золото, что свидетельствует о том, что инвесторы перекладываются в защитные активы в ожидании выборов в США.

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