В ожидании выборов в США инвесторы перекладываются в защитные активы

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама".Азиатские фондовые индексы снизились во вторник, а доллар укрепился на фоне резкой распродажи облигаций и скачка цен на золото, что свидетельствует о том, что инвесторы перекладываются в защитные активы в ожидании выборов в США.