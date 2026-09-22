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ИА Регнум

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Эксперт по ЖКХ Юнисова допустила перенос отопительного сезона из-за теплой осени

Эксперт по ЖКХ Юнисова допустила перенос отопительного сезона из-за теплой осени

Из-за теплой осени сроки отопительного сезона в Москве могут сдвинуться на более позднее время. Об этом в понедельник, 21 сентября, в беседе с ИА Регнум рассказала эксперт по ЖКХ Евгения Юнисова.

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