Эксперт по ЖКХ Юнисова допустила перенос отопительного сезона из-за теплой осени

Из-за теплой осени сроки отопительного сезона в Москве могут сдвинуться на более позднее время. Об этом в понедельник, 21 сентября, в беседе с ИА Регнум рассказала эксперт по ЖКХ Евгения Юнисова.
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