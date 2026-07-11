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Валттери Боттас: «Уверен, «Кадиллак» подготовит какие-то новинки к гонке в Спа. Нужно сделать машину быстрее»

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас поделился мнением о положении команды по итогам Гран-при Великобритании, а также отметил, что надеется на прогресс в работе с болидом на предстоящем этапе в Спа.

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