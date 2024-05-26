24 малоизвестные вещи, которые так же круты, как известные аналоги

Читали «Трое в лодке», а читали ли «Трое на велосипеде»? Знаете, что такое плацебо, но в курсе ли, что такое ноцебо? Испытывали дежавю, а как насчет жамевю? Если вы сразу поняли, о чем статья, то честь вам и хвала, потому что даже мы в редакции не очень понимаем, что хотели сказать этим текстом.