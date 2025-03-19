Зеленский дал Трампу обещание. Что ждет Россию?

Глава киевского режима дал президенту США важное обещание касательно России. В ходе телефонных переговоров лидер Украины Владимир Зеленский обещал хозяину Белого дома Дональду Трампу прекратить удары по российским энергообъектам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии