Военный эксперт Кошкин рассказал о значении Курахово для освобождения ДНР

Сражение за населенный пункт Курахово шло с начала осени.Освобождение Курахово позволяет армии России выйти на оперативный простор и открывает нашим войскам прямой путь к границам ДНР, к освобождению расположенных вдоль нее административных центров.
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