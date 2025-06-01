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**Microsoft представила новую систему обновлений для Windows 11: не только об...

Microsoft представила новую систему обновлений для Windows 11: не только обновления ОС и драйверов, но и приложенийУ Windows 10 были высокие шансы получить как можно больше контроля над тем, что устанавливается пользователем на ПК.

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