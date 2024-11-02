Четыре автомобиля столкнулись в Караганде

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло на улице Гоголя. Один человек пострадал, со ссылкой на Департамент полиции Карагандинской области сообщает корреспондент ekaraganda.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии