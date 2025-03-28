Мощнейшее землетрясение в Индокитае: дома буквально складывались под воздействием толчков

В мьянманском городе Мандалай, пострадавшем от землетрясения магнитудой 7,7, начались поисково-спасательные работы.
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