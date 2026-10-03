НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

122 подписчика

«Остановите войну»: на киевском Майдане проходит акция за мир

«Остановите войну»: на киевском Майдане проходит акция за мир

По данным СМИ, в столице Украины проходит акция «за мир» с призывом «остановить войну». Несколько десятков человек вышли на площадь по призыву украинского военного Александра Тодорова – в прошлом одесского журналиста и правозащитника, ранее призывавшего сограждан протестовать у офиса Зеленского.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым