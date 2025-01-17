На фоне провала Dragon Age: The Veilguard студию BioWare Edmonton могут закрыть уже в феврале Ма...

На фоне провала Dragon Age: The Veilguard студию BioWare Edmonton могут закрыть уже в февралеМарк Керн, экс-глава разработки World of Warcraft, сообщает о том, что в скором времени студия BioWare Edmonton может быть закрыта.
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