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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На фоне провала Dragon Age: The Veilguard студию BioWare Edmonton могут закрыть уже в феврале Ма...

На фоне провала Dragon Age: The Veilguard студию BioWare Edmonton могут закрыть уже в феврале Ма...

На фоне провала Dragon Age: The Veilguard студию BioWare Edmonton могут закрыть уже в февралеМарк Керн, экс-глава разработки World of Warcraft, сообщает о том, что в скором времени студия BioWare Edmonton может быть закрыта.

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