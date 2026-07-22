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Регионы России

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РСПП предупреждает о рисках банкротств при сохранении ключевой ставки Центробанка

РСПП предупреждает о рисках банкротств при сохранении ключевой ставки Центробанка

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил обеспокоенность возможными рисками «осенних банкротств» в случае, если Центральный банк РФ не снизит ключевую ставку и сохранит её на текущем уровне.

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