РСПП предупреждает о рисках банкротств при сохранении ключевой ставки Центробанка

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил обеспокоенность возможными рисками «осенних банкротств» в случае, если Центральный банк РФ не снизит ключевую ставку и сохранит её на текущем уровне.
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