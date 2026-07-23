Почти четыре тысячи ямальских семей получат обновленные дворы до конца года

До конца года на Ямале комплексно благоустроят 14 дворовых территорий в семи муниципалитетах. Работы ведутся в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Тарко-Сале, Муравленко, Надыме и Лабытнанги, что улучшит условия жизни для четырех тысяч семей, сообщила пресс-служба губернатора округа.