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Север Пресс

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Почти четыре тысячи ямальских семей получат обновленные дворы до конца года

Почти четыре тысячи ямальских семей получат обновленные дворы до конца года

До конца года на Ямале комплексно благоустроят 14 дворовых территорий в семи муниципалитетах. Работы ведутся в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Тарко-Сале, Муравленко, Надыме и Лабытнанги, что улучшит условия жизни для четырех тысяч семей, сообщила пресс-служба губернатора округа.

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