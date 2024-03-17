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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович сходил на матч «Голден Стэйт» и встретился с Карри

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович посетил матч «Голден Стэйт» и «Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА (128:121).

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