Владимир Мединский займется государственной политикой в гуманитарной сфере

А

Александр

Нахера эти назначенцы при огромной сети АН, НИИ, вузов? Даже в старину властители собирали ученых для решения важнейших государственных проблем. У нас же почему-то это подменяется созданием новых синекур для просравшихся бездарей. Кругом одни сваты и дружки, прихлебатели-угодники. Журналист и рифмоплет управляет космическими проектами, прораб-затейник, а то и торговец мебелью хозяйничают в оборонном ведомстве, знающая толк в брошках гнобит финансы. Спрос - новое назначение в еще более комфортное кресло. Одни партийные списки чего стоят. Не ГД, а забава «стенка на стенку», чья кодла круче. Вот и бардак, порожденный подменой профессионализма должностью. А здесь один подход: я начальник, ты - дурак. По делу с таких спроса нет. Вот о курортах очень даже можно поговорить.