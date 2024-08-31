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Петербургский дневник

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Владимир Мединский займется государственной политикой в гуманитарной сфере

Владимир Мединский займется государственной политикой в гуманитарной сфере

Он станет куратором нового управления Кремля Помощник президента РФ Владимир Мединский станет куратором в новом управление по государственной политике в гуманитарной сфере – в культуре и историческом просвещении.

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Комментарии
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А
Александр
Нахера эти назначенцы при огромной сети АН, НИИ, вузов? Даже в старину властители собирали ученых для решения важнейших государственных проблем. У нас же почему-то это подменяется созданием новых синекур для просравшихся бездарей. Кругом одни сваты и дружки, прихлебатели-угодники. Журналист и рифмоплет управляет космическими проектами, прораб-затейник, а то и торговец мебелью хозяйничают в оборонном ведомстве, знающая толк в брошках гнобит финансы. Спрос - новое назначение в еще более комфортное кресло. Одни партийные списки чего стоят. Не ГД, а забава «стенка на стенку», чья кодла круче. Вот и бардак, порожденный подменой профессионализма должностью. А здесь один подход: я начальник, ты - дурак. По делу с таких спроса нет. Вот о курортах очень даже можно поговорить.
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17 час.

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