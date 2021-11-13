Система пропусков для вакцинированных оправдана со всех сторон

Sobering

Вопреки сложившимся в определенных кругах стереотипам, первыми предупредили о фейк-атаке на вакцинацию в России специалисты Минобороны РФ. Почти год назад, 11 декабря 2020 года, официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков предупредил, что вакцину «Спутник V» будут пытаться дискредитировать и порочить не только на международном уровне, но и внутри самой России. Генерал подчеркнул, что эта кампания финансируется иностранными государствами и адресно направлена на население РФ: «в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы опасности российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования». И вот результат: вакцинация в России идет медленно, значительная часть населения сбита с толку и не знает, кому верить. В итоге в РФ на 1 ноября показатель смертности от коронавируса составляет 49 случаев на 1 миллион. Хуже дело обстоит только в Молдавии (63 случая), Украине (71 случай), Румынии (146 случаев). Для сравнения — в Великобритании этот показатель составляет 14 случаев на миллион, в Германии — 5. При том что число заболевших в Великобритании, выявленных с помощью различных тестов, сопоставимо с российскими показателями. Почему так происходит? Причина становится понятной, если сопоставить процент летальности с показателями вакцинации. В Германии привито 70 процентов населения страны, в Италии — 71 процент, в Великобритании — 67 процентов. В свою очередь, в России полностью привито 32,7 процента жителей, в Румынии — 32,6 процента, в Молдавии — 21, 7 процента, на Украине — вообще всего лишь 18 процентов. С Украиной все ясно — у «несостоявшегося государства» просто нет денег на то, чтобы заниматься иммунизацией. У нас ситуация иная: вакцина есть, но общественное мнение во многом дезориентировано, рациональное сознание людей затуманено страхом. Гипноз разрушительной для нас пропаганды продолжает работать, а наша страна тем временем продолжает нести человеческие потери: уходят из жизни уникальные специалисты. К примеру, только что вице-премьер Юрий Борисов сообщил о гибели многих генеральных конструкторов предприятий оборонки от COVID-19.