Намерение ввести систему пропусков (т.к. QR-коды) для посещения общественных мест — полностью оправданная мера.
Система пропусков для вакцинированных оправдана со всех сторон
Комментарии
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Sobering
Вопреки сложившимся в определенных кругах стереотипам, первыми предупредили о фейк-атаке на вакцинацию в России специалисты Минобороны РФ. Почти год назад, 11 декабря 2020 года, официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков предупредил, что вакцину «Спутник V» будут пытаться дискредитировать и порочить не только на международном уровне, но и внутри самой России. Генерал подчеркнул, что эта кампания финансируется иностранными государствами и адресно направлена на население РФ: «в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы опасности российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования». И вот результат: вакцинация в России идет медленно, значительная часть населения сбита с толку и не знает, кому верить. В итоге в РФ на 1 ноября показатель смертности от коронавируса составляет 49 случаев на 1 миллион. Хуже дело обстоит только в Молдавии (63 случая), Украине (71 случай), Румынии (146 случаев). Для сравнения — в Великобритании этот показатель составляет 14 случаев на миллион, в Германии — 5. При том что число заболевших в Великобритании, выявленных с помощью различных тестов, сопоставимо с российскими показателями. Почему так происходит? Причина становится понятной, если сопоставить процент летальности с показателями вакцинации. В Германии привито 70 процентов населения страны, в Италии — 71 процент, в Великобритании — 67 процентов. В свою очередь, в России полностью привито 32,7 процента жителей, в Румынии — 32,6 процента, в Молдавии — 21, 7 процента, на Украине — вообще всего лишь 18 процентов. С Украиной все ясно — у «несостоявшегося государства» просто нет денег на то, чтобы заниматься иммунизацией. У нас ситуация иная: вакцина есть, но общественное мнение во многом дезориентировано, рациональное сознание людей затуманено страхом. Гипноз разрушительной для нас пропаганды продолжает работать, а наша страна тем временем продолжает нести человеческие потери: уходят из жизни уникальные специалисты. К примеру, только что вице-премьер Юрий Борисов сообщил о гибели многих генеральных конструкторов предприятий оборонки от COVID-19.
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6 час.
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Алиса Майская
Давно пора было, но беда в том, что в РФ строгость закона нивелируется необязательностью его исполнения, (никаких регулярных проверок не будет. Поговорят, поспорят, примут решение/, а выполняться оно не будет).
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4 час.
1
Елена Тихомирова
Sobering
А теперь, старый и глупый "авторитет", найди слова Гинцбурга и перечитай заново, дебил! ............... МОСКВА, 13 ноября/ Радио Sputnik. Введение QR-кодов для посещения общественных мест и проезда в транспорте позволит предотвратить развитие новых мутаций COVID-19, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Слова Гинцбурга... "Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны – дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19", – сказал Гинцбург РИА Новости. ЭТО ЗНАЧИТ, ТУПОЙ ТЫ НАШ, ЧТО НЕВАКЦИНИРОВАННЫЕ НЕ БУДУТ НАХОДИТЬСЯ В МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНЕ ИХ НЕЗАЩИЩЁННОСТИ, ИЗ ЗА ОТСУТСТВИЯ У НИХ АНТИТЕЛ И, СООТВЕТСВЕННО, КАК НЕ ПОЛУЧИВШИЕ QR-КОДА. Привитые, дятел ты наш, хоть и носят вирусы, но не заболевают. А вот непривитые.... далее читай или слушай Гинцбурга.
Не правда....Вакцинированные могут болеть и могут заражать .Учи матчасть!..
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3 час.
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