Владимир Путин появился перед военным командованием в форме и сделал заявление, которое встревожило итальянскую прессу.
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Европа и Америка живут по колониальным понятиям и давно не признаёт дипломатию, предлагаемую Россией. Всё, братва колониальная, - Вы доигрались!