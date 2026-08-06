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Трамп пригрозил тюрьмой за слив информации о нехватке боеприпасов

Трамп пригрозил тюрьмой за слив информации о нехватке боеприпасов

Выследить и посадить в тюрьму людей, сливших журналистам информацию о том, что у американских военных быстро заканчиваются боеприпасы из-за войны в Иране, пообещал президент США Дональд Трамп 5 августа в соцсети Truth Social.

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