Русская весна

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«Если он хочет выжить»: В США рассказали об ультиматуме Зеленскому

«Если он хочет выжить»: В США рассказали об ультиматуме Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому рано или поздно придется признать поражение в конфликте из-за давления со стороны Запада, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.

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