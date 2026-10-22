Проект бюджета Франции на 2027 год предусматривает выделение 2,3 млн евро для создания меблированных офисов для Эммануэля Макрона.
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