«Ведомости»: Блогеры попросили Путина и Медведева разблокировать Instagram и Facebook в России

Они отметили, что отечественные аналоги не столь популярны среди пользователейВ Совете блогеров при Совете Федерации попросили президента Владимира Путина и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева пересмотреть блокировку соцсетей Instagram* и Facebook*.
Они отметили, что отечественные аналоги не столь популярны среди пользователейВ Совете блогеров при Совете Федерации попросили президента Владимира Путина и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева пересмотреть блокировку соцсетей Instagram* и Facebook*.
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