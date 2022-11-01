Daily Storm

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«Ведомости»: Блогеры попросили Путина и Медведева разблокировать Instagram и Facebook в России

«Ведомости»: Блогеры попросили Путина и Медведева разблокировать Instagram и Facebook в России

Они отметили, что отечественные аналоги не столь популярны среди пользователейВ Совете блогеров при Совете Федерации попросили президента Владимира Путина и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева пересмотреть блокировку соцсетей Instagram* и Facebook*.

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