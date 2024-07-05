❗️ В Севастополе погиб водитель рейсового автобуса в ДТП с легковушкой Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с маршрутным автобусом БАЗ.
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❗️ В Севастополе погиб водитель рейсового автобуса в ДТП с легковушкой Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с маршрутным автобусом БАЗ.