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Коледов о своих татуировках: «Хоккей, семья, «Отче наш» молитва. Как только дети появятся, будет что-то новое»

– У вас много татуировок. Часто спрашивают, что они означают? – Да. Я не рассказываю их значение. Любой человек может посмотреть на меня и, если сам свое значение примет, значит, примет.

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