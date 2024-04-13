Определился первый полуфиналист в теннисном турнире "Мастерс" в Монте-Карло

На "Мастерсе" в Монте-Карло (Монако) завершился первый четвертьфинальный матч в одиночном разряде. За выход в полуфинал боролись греческий игрок Стефанос Циципас (№12 АТР) и россиянин Карен Хаченов (№17 АТР), передает zakon.
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