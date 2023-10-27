В астраханском онкологическом диспансере пройдёт день открытых дверей

Завтра, 28 октября, местные жители смогут прийти на осмотр и получить бесплатную консультацию. В областном онкологическом диспансере пройдёт очередной день открытых дверей, который посвятят профилактике рака молочной железы и меланомы.
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