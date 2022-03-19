Телеканал "КРЫМ 24"

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230 дворников вышли убирать снег с улиц Симферополя утром 19 марта

230 дворников вышли убирать снег с улиц Симферополя утром 19 марта

Ранним утром 19 марта на улицы Симферополя для уборки снега вышли 230 дворников. Об этом сообщил директор МБУ Город Антон Гумен.

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