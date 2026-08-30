Молдаване ринулись в Приднестровье за российскими паспортами

Многие молдаване хотят воспользоваться указом президента РФ об упрощенном получении российского гражданства приднестровцами – и получить паспорта России в соседней республике.
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Так наверное или записалось? "Цифры не надуты. Это я официально заявляю всем". Логика есть?