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Молдаване ринулись в Приднестровье за российскими паспортами

Молдаване ринулись в Приднестровье за российскими паспортами

Многие молдаване хотят воспользоваться указом президента РФ об упрощенном получении российского гражданства приднестровцами – и получить паспорта России в соседней республике.

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